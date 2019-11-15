Çin’in Şanghay kentinde geçen ay gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda sanda kategorisinde 48 kiloda üçüncü olan milli sporcu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Zor bir branşta dünya üçüncülüğü elde etmenin kolay olmadığını aktaran Türksoy, "Şampiyonaya katılan herkesin hedefi şampiyonluk. Ben de şampiyon olmak için katıldım ama olmadı ve bu beni çok üzdü. Ülkeme her zaman şampiyon olmayı layık görüyorum." diye konuştu.

Son müsabakanın ardından Filipinli rakibinin bayrağının göndere çekilmesi sırasında duygulandığını ifade eden milli sporcu, şunları kaydetti:

"Hatta ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çünkü orada benim bayrağım dalgalanmalıydı. Onların marşı okunurken bile kendi bayrağımın dalgalandığını hayal ettim ve gözlerim doldu, kendimi tutamadım. Şampiyonluğu Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimize hediye etmeyi ve birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı dalgalandırmayı çok istedim. Kısmet olmadı ama bu duyguları yaşamak da çok güzel, herkese de nasip olmuyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her zaman şampiyonluğu hedefliyoruz ama bazen olmayabiliyor. Ülkemi temsil ettiğim için gurur duyuyorum."

Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonlukları var

Yaklaşık 8 yıl önce wushuya başlayan ve 4 yıldır müsabakalara katılan 22 yaşındaki Hayriye Türksoy’un, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunuyor. Türksoy, ağabeyinin dövüş sporlarıyla ilgilenmesi dolayısıyla sürekli salona izleyici olarak gittiğini kaydetti.

Ağabeyini izledikten sonra eve geldiğinde yastıklara tekme atmaya başladığını anlatan Türksoy, "Ağabeyimin yaptığı hareketleri yapmaya başladım. Daha sonra arkadaşlarım tekmelerimin çok iyi olduğunu ve bacaklarımın esnek olduğunu söyledi. Hocamın yönlendirmesiyle wushuya başladım." ifadelerini kullandı.

Wushunun zor bir spor olduğunu belirten Türksoy, başarılı olmak için tekme, yumruk ve güreş tekniklerinin iyi bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Türksoy, bu amaç doğrultusunda daha fazla çalışacağını sözlerine ekledi.

AA