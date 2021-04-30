Yönetim, kişisel verileri koruma kapsamında üye bilgilerinin adaylarla paylaşılmayacağını duyurdu. Karara tepki gösteren üyelerden Hayri Kozak, FANATİK'e yaptığı açıklamada, "Yıllardır başkan adayları, sayıları 9 binlere ulaşan kaydı açık üyelerin isim, soyisim, üye numaralarını içeren hazirun listelerini yönetimlerden alır. Listelerde üyelerin gizli kalmasını gerektirecek türde özel bilgi bulunmaz. İhtiyaç halinde telefon numaraları eklenebilir. Usül ve adetlere aykırı bu uygulamaya son verilmesini şahsım ve kulüp üyesi arkadaşlarım adına rica ediyorum" dedi.