Kadın hastalıkları denilince akla gelen Hayıt Otu, alternatif tıpta kullanılan bitki gurubunda yer alır. Prostat sorunlarına da iyi geldiği söylenen Hayıt Otu, geçmiş dönemlerde ruhbanlar tarafından karabiber olarak tercih edilmiştir. Ruhban biberi ismiyle anılan Hayıt Otu, Yunanca namus olarak bilinir. Erkeklerde cinsel isteği azaltıcı ot, alternatif bilimin önerdiği bitkilerdendir.

Hayıt otu nedir?

Ruhbanların cinsel arzuları bastırmak maksadıyla kullandıkları Hayıt Otu, bununla kalmayıp onlarca faydaya sahip, bitki türüdür. Kadınların yaşayabilecekleri hormonsal sorunlarda kullanılabilen Hayıt Otu, bu açıdan yararlara sahiptir. Sadece erkeklerin cinsel isteklerini azaltmak veya kadınların hastalıklarını gidermek amaçlı kullanılmıyor. Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklarda kullanılabiliyor. Sivilce ve akne gibi cilt rahatsızlıklarında Hayıt Otu kullanılabilir.

Hayıt otunun faydaları nelerdir?

Mucize bitki, namus bitkisi gibi isimlerle anılan Hayıt Otu, insan sağlığı için önem ifade ediyor. Sağladığı faydalarla, rahatlama sağlayan Hayıt Otu, etkileriyle araştırma konularından birisi olmuştur. Hayıt Otu faydaları şöyle sıralanabilir.

- Hamile kalma şansını artırabilir. Yumurtlama periyotlarını düzenleyen bitki, modern bilim insanlarının bu konuda dikkatini çekmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda, Hayıt Otunun kadınlarda hamile kalma oranını yükselttiği gözlemlenmiştir.

- Adet düzensizliğinde Hayıt Otu kullanılabilen bitki gurubunda bulunur. Uzmanlar, Hayıt Otunun adet dönemlerinin düzenli hale gelebilmesi için kullanılabileceğini belirtiyorlar.

- Akne ve sivilce tedavisinde etkin olarak kullanılıyor. Sivilcelerin giderme etkisinin yanında, sivilcelerden kalan izlerin yok edilebilmesi için Hayıt Otu tercih edilebiliyor.

- Psikolojik rahatsızlıklar ve depresyonun giderilebilmesi için etkili çözüm yollarından birisidir. Hayıt Otu, kişide çeşitli rahatsızlıkların giderilebilmesi adına önemli faydaya sahiptir. Rahatlama etkisi olduğundan, olumlu düşüncelerin arttırılmasında yardımcıdır.

- Yüksek ateş veya baş ağrıları bulunuyorsa, uzman doktorlar Hayıt Otu önerebilirler.

- Menopoz döneminde zorlayıcı belirtilerin hafifletilmesine ekstra katkısı olduğu söyleniyor.

- İdrar söktürücü ve gaz giderici faydaları olduğu bitki uzmanları tarafından belirtiliyor.

- Kişide terleme sorunları yaşanıyorsa, Hayıt Otu bunun için tedavi olarak kullanılabilir.

- Kadınlarda cinsel isteği dengeler. Erkeklerde cinsel isteğin azalmasına neden olabilir.

Hayıt otu ne işe yarar?

Hayıt otu, çağın teknolojik şartları geliştikten sonra, bazı bilimsel araştırmalarda kullanılıyor. Tedavi yöntemlerinde etkili bir yere sahip olduğu belirtilen Hayıt Otu, insan açısından önemli sayılabilecek yararlara sahiptir. Hayıt Otu ne işe yarar sorusunu şu şekilde yanıtlayabiliriz.

Erkekler prostat kanseri riskini azaltır

Yapılan araştırmalar sonucunda, Hayıt Otunun erkeklerde prostat kanserine neden olabilen hormonların denge ve düzene kavuşmasını sağlıyor. Geçmiş dönemlerde bu amaçla kullanıldığı biliniyor.

Bal ile karışımı anne sütünü arttırır

Hayıt tohumu, bal ile karıştırılarak kullanıldığında, anne sütünün arttırılmasında yardımcı nitelikte görev görebilir. Bu amaçlar yıllardır tüketiliyor.

Panzehir görevi görür

Hayıt Otu özellikle haşerelerin ısırması durumunda, önemli faydalarıyla biliniyor. Böceklerin ısırdığı bölgeye sürüldüğü zaman panzehir görevi görebiliyor.

Hayıt otu ne için kullanılır?

Hayıt Otu, alternatif tıp alanında birçok neden için kullanılabiliyor. Yukarıda faydalarını, gösterebileceği yararların neler olduklarını belirttik. Kullanım amaçları farklı olduğundan birçok neden sıralayabiliriz.

- Kadın hastalıklarının giderilmesi maksadıyla kullanılabilir. Bunlar hormonsal rahatsızlıklar olabildiği gibi süt kesilmesi ve benzeri sorunlar da olabilir.

- Erkeklerin yüksek cinsel arzularının dinmesi konusunda kullanılabilen bitki türüdür. Bu amaçla kullanılabilir.

- Baş ağrısı veya yorgunluk durumlarında kullanılabilir.

Hayıt Otu bitkisini kullanmadan önce, mutlaka uzman doktorlardan yardım almalısınız. Uzmanların onayı olmadan, kendi başınıza herhangi bir hastalıkta kullanmamalısınız.

Hayıt otu nasıl kullanılır?

Hayıt Otu tohumları paket veya açık şekilde aktarlarda satılır. Onlardan alarak demleyip çay formunda kullanabilirsiniz. Çay formunda tüketebileceğiniz gibi yağını elde edebilirsiniz. Cilt sağlığı sorunlarında tavsiyemiz Hayıt Otu yağı satın alıp kullanmanız olacak. Ayrıca yoğurt, bal gibi yumuşak yiyeceklerle karıştırarak faydalarından yararlanabilirsiniz. Çayını şu şekilde demleyebilirsiniz.

1 su bardağı suyu kaynattıktan sonra, içerisine 1 çay kaçığı Hayıt Otu tohumu ekleyiniz. 7 dakika kadar dinlenmeye bıraktıktan sonra süzüp, içmeye başlayabilirsiniz.