Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 'Vefa' kolileri yola çıktı

İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapmasında, hayırseverlerin desteğiyle 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca ulaştırılacak 333 bin gıda kolisinin ilk bölümü yola çıktı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa ulaştırılacak gıda kolilerinin yola çıkışı öncesi Getir firmasının Maltepe'deki lojistik merkezinde tören düzenlendi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, tarihi bir dönemden geçildiğini, dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden görünmez bir düşmanla mücadele edildiğini, bu zor günlerin Allah'ın izniyle geride kalacağını söyledi.

Hiç kimseyi yalnız, çaresiz, bir başına bırakmadıklarını, bırakmayacaklarını ifade eden Yerlikaya, "Müsterih olun. Devletimiz milletinin, milletimiz de devletinin yanındadır." dedi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 22 Mart'tan itibaren 65 yaşından büyük ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirildiğini hatırlatan Yerlikaya, "Büyüklerimizin anlayışı, sabrı ve hayır dualarından yanayız. Bugüne kadar bu yasağı, en güzel şekilde uyguladıklarından dolayı bu şehrin valisi olarak minnettarlıklarımı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülke genelinde 65 yaş ve üstü olan büyüklerle ilgili büyük bir vefa hareketi başlattığını anımsatan Yerlikaya, İstanbul Valiliği olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emirleri üzerine harekete geçtiklerini belirtti.