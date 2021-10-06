Hayırlı torun Halil Dervişoğlu

Stefan Kuntz'un ilk açıkladığı aday kadroya Halil Dervişoğlu'nu dahil etmemesi, tartışmaları beraberinde getirmişti. Rize'de oyuna ikinci yarıda giren Halil, Galatasaray 'ın 3-2'lik galibiyetine katkıda bulundu. Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara verdiği 4 günlük izni fırsat bilen 21 yaşındaki oyuncu, takımla İstanbul'a dönmedi ve Rize'den memleketi Trabzon'a geçti. Sabah'ın haberine göre; 4 günlük izinde arkadaşları gibi yurt dışında tatil planlamak yerine ailesini ziyaret etmeye karar veren Halil Dervişoğlu, anneannesinin yanına gitti ve burada A Milli Takım 'a davet edildi. İlk sevincini de ananesi ile paylaşan 1999 doğumlu oyuncu, haberi alır almaz Trabzon'dan ayrıldı ve soluğu Riva'da aldı.

KUNTZ IDMANDA ŞOV YAPTI

A Milli Takım, cuma günü İstanbul'da Norveç ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün çift idmanla sürdürdü. Sabah çalışması basına kapalı, akşam antrenmanının ise ilk yarım saatlik bölümü gazetecilere açık gerçekleşti. Teknik direktör Kuntz topla şov yaparak genç yıldızlarına hünerlerini gösterdi. Cengiz Ünder ve Merih Demiral tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.