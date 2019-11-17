Haydi Türkiye haydi Arnavutluk!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gitmeyi garantileyen Tü rkiye, grubunda bu akşam son karşılaşmasına Andorra deplasmanında çıkacak. Saat 22.45’teki mücadele Estadi Nacional Stadı’nda oynanacak ve TRT 1’den canlı olarak ekra nlara gelecek. Te knik direktör Şenol Güneş, bu maç öncesi Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk To sun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Te kdemir ve Mert Günok’u aday kadrodan çıkarırken, yerlerine Andorra mücadelesi öncesi Ümit Milli Ta kımımız’ın kadrosunda bulunan Ahme d Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür’ü aldı . Te crübeli hocanın, nasıl bir ilk 11’le sahaya çıkacağı merak konusu olurken, büyük ihtimalle fazla forma şansı vermediği isimlerden kurulu olması bekleniyor.

3 maçımızı da kazandık...

Sahaya mutlak kazanmak için çıkacak Ay -Yıldızlılar, Andorra ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı ve hepsinden de galibiyetle ayrılırken, hiç gol yemedi. Milliler, raki bi ni EURO 2020 elemelerinde sahasında 1-0, 2014 Dünya Kupası elemelerinde de 5-0 ve 2-0’lık (d) sonuçlarla devirmeyi başarmıştı. Hedefimiz bu akşam da Andorra’yı yenmek ve Arnavutluk'tan gelecek güzel bir haberle de lider olarak finallerin yolunu tutmak olacak.

Elemelerdeki son maçımızda elbette hepimizin gözü, 22.45’teki Andorra deplasmanında sahaya çıkacak olan A Milli Takımımız’da olacak ancak kulağımız da yine aynı saatte Arnavutluk’un, Fransa ile oynayacağı maça çevrilecek. Grupta Türkiye’nin 2 puan önünde 22 puanla lider durumda olan Fransa, Arnavutluk karşısında da kazanıp, birinci olarak finallere gitmek istiyor. Ancak Arnavutluk’un da rakibi karşısında kolay kolay pes etmeyeceği düşünülüyor. Horozlar’a deplasmanda 4-1 kaybeden Arnavutlar, söz konusu maçın öncesinde milli marş krizi yaşamıştı.

İki kez yanlış çalındı

Fransa’da seramonide önce Andorra, sonra Ermenistan ve en sonunda da yanlıştan dönülerek Arnavutluk milli marşı çalınmıştı. Ayrıca ev sahibinin teknik direktörü Edoardo Reja da, “İddiamız olmasa bile biz her zaman sahaya kazanmak için çıkarız” açıklamasını yaptı. Bizim de beklentimiz, Arnavutluk’un bu 90 dakika sonunda son Dünya Kupası şampiyonundan puan ya da puanlar alması olacak.



