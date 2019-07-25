Kent içi bisikletli ulaşım konusunda yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in Avrupa Birliği fonuyla hayata geçirdiği ‘Haydi Türkiye Bisiklete!’ iletişim projesinin katılımcıları, Hollanda’da buluşarak Türkiye’nin dört bir yanında bisikleti ulaşım aracı haline getirmeyi, belediyelere bu konuda yol göstermeyi hedefleyen proje kapsamında Amsterdam’da saha çalışması gerçekleştirildi.

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in öncülüğünde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Lüleburgaz Belediyesi’nden, bu kentlerde bisikletle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarından BİSUDER, Eskişehir Bisiklet Derneği (Vel ESBİD) ve Lüleburgaz Motosiklet Bisiklet Gençlik Spor Kulübü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlbank ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden temsilciler, Hollanda’nın bisiklet konusunda öncü kuruluşu Dutch Cycling Embassy’nin geliştirdiği programla Hollanda’daki örnek çalışmaları incelediler.

Proje ortakları, 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde proje eğitim programına katılmak üzere Eskişehir’de yeniden bir araya gelecek.

(Cyclist)