Haydi Konyaspor

Temsilcimiz Konyaspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 3-0’ın rövanşında Belarus temsilcisi BATE Borisov’u konuk edecek. Saat 21.00’de başlayacak mücadelede Sırp hakem Novak Simovic düdük çalacak. Karşılaşmada yardımcı hakem görevlerini ise Nikola Djorovic ve Milos Simovic üstlenecek. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan ilk mücadelede temsilcimiz sahadan 3-0’lık üstünlükle ayrılmıştı. Yeşil - Beyazlılar’ın rövanşta dolu tribünler önünde sahaya çıkması bekleniyor. İç Anadolu ekibinde, ilk maçta kırmızı kart gören 23 yaşındaki stoper Uğurcan Yazğılı dışında eksik bulunmuyor.

Vaduz favori durumda

Konyaspor turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Koper (Slovenya) - Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.