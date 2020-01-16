Haydi hayırlısı - Trabzonspor - Denizlispor

Trabzonspor, ikinci yarıya Ziraat Türkiye Kupası maçıyla başlıyor... Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada tamamlayan Bordo- Mavililer, son 16 turu ilk maçında Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Devre arasında yolların ayrıldığı Ünal Karaman’ın yerine göreve getirilen Hüseyin Çimşir ise ilk kez resmi bir mücadelede Fırtına’nın başında yer alacak. 40 yaşındaki futbol adamının tek hedefi ise Yeşil-Siyahlılar karşısında galibiyete uzanarak rövanş öncesinde hem avantajlı bir skor elde etmek hem de taraftara galibiyet ile ‘merhaba’ demek. Ayrıca Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda taraftara seslenen Çimşir, şu mesajları verdi: “Hepimizin bir beklentisi var. ‘Acaba yapabilecek mi, becerebilecek mi?’ Bunlar doğaldır ama ön yargı kötüdür.”

‘Biz bize yeteriz’

“Ön yargıyı kırmak kolay bir iş değildir. Bunun için başarılı olmam gerekiyor. Taraftarlar kimsenin tarafı olmasın, taraf olacakları yer Trabzonspor’dur ve bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da olur, teknik adam da olur. Eğer ben bu kulübün teknik direktörüysem, oyuncu da formasını giyiyorsa; koşulsuz, kayıtsız destek olmak zorundalar. Benim ricam; lütfen takımın yanında olsunlar. Takıma destek olsunlar. Biz yan yana durursak, biz bize yeteriz.”