Haydi Filenin Sultanları!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihte ilk kez dört ülkenin katılımıyla (Türkiye, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortaklaşa düzenlenecek 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek. A Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları’nın rakipleri; Sırbistan, Yunanistan, Finlandiya, Fransa ve Bulgaristan olacak. Ay-Yıldızlılar, ilk maçına ise bu akşam çıkacak. Türkiye, Ankara Spor Salonu’nda saat 20.00’de gerçekleştirilecek müsabakada Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

3 madalyamız var

Türkiye, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bugüne kadar daha önce 3 kez madalya kazanma başarısı gösterdi. Ay-Yıldızlılar, 2003 ve 2017 yılında gümüşe uzandı. 2011’de ise bronz madalya elde etti. Filenin Sultanları, son 4 turnuvada da büyük bir istikrar yakaladı. Ay-Yıldızlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 kez yarı finalde yer aldı.

Turnuva statüsü

24 takım 6’şarlı olmak üzere 4 gruba ayrılırlar. Lig usulüne göre oynanan grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar, 1 Eylül’de oynanacak son 16 Turu’na yükselirler.