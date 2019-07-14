‘Haydi Diagne at golünü’

Yönetimin yeni transferler için satmaya çalıştığı, taraftarların da bir an önce gitmesini beklediği Diagne, TSİ 19.00’da başlayacak Senegal- Tunus maçına ilk 11’de başlayabilir. Çeyrek finaldeki Benin karşılaşmasında sonradan oyuna girip maçın adamı olan Diagne için sosyal medyada taraftarlar, “Bir de gol atsa! O zaman kesin satarız” yorumları yapıyor. 22.00’de ise Feghouli’nin formasını giydiği Cezayir, final biletini almak için Nijerya ile oynayacak.