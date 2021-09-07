Haydi Cengiz Ünder, Hollanda karşısında da şova devam!

Kaptan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu kadar, bu sezona harika başlayan Cengiz Ünder'den de Portakallar'a karşı iyi bir maç çıkarmasını bekliyoruz. Sezon başında Roma'dan kiralık olarak Fransız ekibi Marsilya'nın yolunu tutan 24 yaşındaki oyuncu, 4 maçta rakip fileleri 3 kez salladı. Milli Takım 'a çok formda gelen Cengiz, Karadağ ile 2-2 berabere kaldığımız maçta 1 gol ve 1 asistle maçın adamıydı. Cebelitarık mücadelesinde suni çim sebebiyle Şenol Güneş, Milli futbolcuyu sakatlanma riskine karşı oynatmadı. Bu akşam Amsterdam'da 11'de sahada olması beklenen Cengiz, sağ kanatta Türkiye'nin en önemli kozlarından biri olacak.