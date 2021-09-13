Haydi 'Bizim Aslanlar'

Ampute Milli Futbol Takımımız, koronavirüs nedeniyle bu yıla ertelenen Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında bugün Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Polonya’nın Krakow kentinde dün başlayan ve 14 ülkenin mücadele ettiği şampiyonada Milliler, D Grubu’nda Gürcistan'ın yanı sıra İtalya ile karşılaşacak. Teknik direktör osman çakmak yönetimindeki 'Bizim Aslanlar' lakaplı takımımızın bu önemli karşılaşması saat 14.00'te TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Çarşamba rakip İtalya

Milliler gruptaki ikinci sınavında da çarşamba günü 17.00’de İtalya ile kozlarını paylaşacak. 2017 Avrupa Şampiyonası’nda kupayı kaldıran Ampute Milliler, 2018 Dünya Şampiyonası’nda ikinci olma başarısı göstermişti. Hocamız çakmak, "Turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz, kupayı tekrar ülkemize getirmek" ifadelerini kullandı.