Haydi Beşiktaşlılar göreve!

Siyah-Beyazlı yönetim, kulübün ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunması sebebiyle, ‘Bırakmam Seni’ kampanyasını başlatmıştı. Bu projeyle taraftarından mali olarak destek alıp kısa ve orta vadede nefes almayı planlayan Beşiktaş, bu akşam kampanyayı daha geniş kitlelere ulaştırma şansı yakalayacak. Kara Kartal, bu akşam saat 22.00’de Kanal D ekranlarında olacak. ‘Ödül Senin’ adıyla yayınlanacak ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyası, Vodafone Park Stadı’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe destek için Beşiktaşlı ünlü isimler de organizasyonda yer alacak. Sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği gecede; Zafer Algöz, Hakan Altun, Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, Hülya Avşar, Erkan Petekkaya, Ömür Gedik, İsmail Demirci, Onur Buldu ve Barış Murat Yağcı gibi isimler de ekranda yer alacak.

Sergen hoca da ekranda

Canlı yayında tribünlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, kulüp bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler oturacak. Gecede, ‘Bırakmam Seni’ kampanya filminde yer alan Beşiktaş’ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu “Kampanya Hatıra Tişörtü”nün satışı da yapılacak.

500 tişört alan yayına bağlanacak

Kampanya Hatıra Tişörtü’nün bireysel alımları kampanya web sayfası olan birakmamseni.org adresinden, iş dünyası toplu alımları ise 0 850 215 19 03 numaralı call center üzerinden yapılacak. Perde arkasında 20 kişilik bir ekibin yer alacağı etkinlikte, 500 adet üstü toplu alım yapan iş dünyası temsilcileri ve kişiler, ekran önünde telefon başında bulunan ünlülere aktarılacak. Ünlü isimler, bağışçının adını okuyup ardından canlı yayına alacak.

Kampanyaya bu yollarla da destek olabilirsiniz

www.birakmamseni.org adresinden kredi kartı ile istenilen tutar ve süre için;

1) Ziraat Bankası’nda bulunan “Beşiktaş Kampanya Hesapları’na havale veya EFT yoluyla.

2) Ziraat Bankası gişe ve ATM’leri aracılığıyla.

3) Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı ve mobil uygulamalarından düzenli ödeme talimatı vererek.

4) Tüm mobil operatörler üzerinden 1903 mesaj numarasına mesaj atarak.

5) PTT şubelerinden 19031903 numaralı posta çeki Hesabına istenilen miktarda destekte bulunmak mümkün.

6) Bununla birlikte taraftarlar www.birakmamseni.org sayfasındaki dijtital özel gün sertifikaları sekmesinden sevdikleri adına bağışta bulunarak da kampanyaya destek olabilirler.