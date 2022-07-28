Haydi Başakşehir

Yeni sezona teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile karşılaşacak. Netanya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, bugün TSİ 19.45’te başlayacak. Temsilcimizde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Başakşehir - Maccabi Netanya maçını Hırvatistan Federasyonu’ndan Dario Bel yönetecek. Yardımcı hakemler ise Marjan Tomas ve Kruno Saric olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan ilk maçta, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kalan temsilcimizin turu geçmesi için kazanması gerekiyor.

Muhtemel rakip İzlanda’dan

Turuncu-Lacivertliler turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Breidablik (İzlanda)- Buducnosy Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçtan Breidablik 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Buducnosy’deiki oyuncu kırmızı kart görmüştü.