Haydi Başakşehir!

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda ilk hafta maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla resmen başlayacak. Elbette Türkiye’nin gözü, bu arenada ülkemizi temsil eden tek takımımız Başakşehir’de olacak. Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, H Grubu’nda Almanya’dan RB Leipzig, Fransa’dan PSG ve İngiltere’den Manchester United’la mücadele edecek. Turuncu- Lacivertliler, grup aşamasında tarihindeki ilk sınavında deplasmanda Leipzig’le karşı karşıya gelecek. Saat 22.00’de başlayacak mücadele, Beinsports1’den ekranlara gelecek. Ligde ilk 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Başakşehir, bu sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Trabzonspor’u rakip sahada 2-0 yenerek aldı.

Bundesliga’da şu an lider…

Avrupa Ligi’ndeki tek ekibimiz Sivas’la birlikte alacağı puan ya da puanlar ülke sıralaması açısından çok önemli olacağı bu sezonda Okan Buruk’un öğrencilerinin karşısında, geçen sezonun yarı finalisti (PSG’ye 3-0 yenilmişlerdi.) ve Almanya’da lig üçüncüsü Leipzig olacak. Kadrosunda son transferi Trabzonspor’dan Sörloth’u da bulunduran Julian Nagelsmann’ın takımı, yeni sezona da çok iyi başladı. Bundesliga’da geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayan Leipzig, şu an sıralamada Bayern Münih’in 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Tribünde 999 taraftar olacak

Salgın sürecinde olduğumuz şu günlerde Almanya’daki spor organizasyonlarında kaç taraftarın olacağına, ülkedeki söz konusu yetkili birim karar veriyor. RB Leipzig-Başakşehir maçına ev sahipliği yapacak olan 45 bin kişilik Red Bull Arena’da da bu akşam maksimum 999 kişinin tribünde olacağı belirtildi. Leipzig kentinin sağlık heyetinin kararıyla bu sayının belirlendiği ifade edildi. Taraftarların da tüm kurallara uyarak maça alınacağı vurgulandı.

Alexander Sörloth: İyi bir planı var

RB Leipzig’de bu akşam maça yedek kulübesinde başlaması beklenen Trabzonspor’dan transfer edilen Alexander Sörloth, Başakşehir maçıyla ilgili olarak konuştu. Sörloth, “Hocamız Nagelsmann, benimle bu maç öncesi bir konuşma yapmadı. Bence Nagelsmann’ın zaten bu maç için çok iyi bir planı var. İlk olarak şunu söylemeliyim ki bu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Dolayısıyla rakibin kim olduğundan bağımsız olarak, bu tip maçlar zaten çok zor geçiyor. Başakşehir karşısında oynamak kolay olmayacak. Ancak biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak, 3 puanı alan taraf oluruz” yorumunda bulundu.

Maçın hakemi Gil Manzano

Temsilcimizin RB Leipzig karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano daha önce Türkiye’nin, 2017’de Finlandiya’yı 2-0, İsveç’i 2018’de 3-2 yendiği Milli maçlarımızda sahne aldı. Kulüp takımlarımızda ise tecrübeli hakem, 2016’da Fenerbahçe’nin Monaco’yu evinde 2-1 yendiği, Galatasaray’ın 2019’da sahasında Benfica’ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmaları yönetti. Manzano ayrıca Leipzig’in, geçen sezon Benfica ile sahasında 2-2 berabere kaldığı Devler Ligi mücadelesinde de düdük çalmıştı.

Grubun diğer maçı PSG-M.United

Başakşehir’in grubundaki diğer karşılaşmada iki dev kozlarını paylaşacak. Temsilcimizin maçıyla aynı saatte yani 22.00’de başlayacak mücadelede PSG, sahası Parc des Princess’te İngiliz temsilcisi Manchester United’ı ağırlayacak. Beinsports2 ekranlarından yayınlanacak bu mücadeleyi de tıpkı RB Leipzig- Başakşehir sınavında olduğu gibi İspanyol bir hakem; Mateu Lahoz yönetecek. Konuk ekipte geçen sezon PSG’de forma giyen Edinson Cavani’nin yanı sıra Porto’dan alınan eski Galatasaraylı Alex Telles’in de forma giymesi bekleniyor.