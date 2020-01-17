Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bu sezon Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan 35 yaşındaki deneyimli kaleci Haydar Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Güneydoğu ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."