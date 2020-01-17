Haydar Yılmaz Gaziantep FK'ya transfer oldu

Son dakika transfer haberi... Gaziantep FK, Alanyaspor'un 35 yaşındaki deneyimli file bekçisi Haydar Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı

17 Ocak 2020, Cuma 16:55 Son Güncelleme:
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Haydar Yılmaz Gaziantep FK'ya transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, bu sezon Alanyaspor'da fazla forma şansı bulamayan 35 yaşındaki deneyimli kaleci Haydar Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Güneydoğu ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

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