İptal edilen Dünya Şampiyonası'nın yerine organize edilen Dünya Kupası'nın son gününe girilirken Türkiye yine altın madalyaya uzanamadı. Sırbistan'da devam eden Dünya Kupası'nın 6. gününde, 70 kiloda final bileti alan Haydar Yavuz, şampiyonluk mücadelesi verdi. Haydar Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi. Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala mücadeleyi (5-0) tamamlayamadı. Haydar, Dünya Kupası’nı gümüş madalya kazanarak bitirdi. Serbest stilde ayrıca 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ile 92 kiloda Erhan Yaylacı bronz madalya elde etti. Eryılmaz, Belarusu rakibi Azamat Nurykauk’u 7-2, Yaylacı da Azerbaycan'dan Magomedsaidov’u 4-2 mağlup etti.

Nuri Kotanoğlu finalde

Kupada dün ayrıca serbest stil 61, 65, 79, 86 ve 97 kiloda güreşçiler finale çıkmak için mücadele etti. 79 kiloda çıkan Muhammet Nuri Kotanoğlu, yarı finalde Ukraynalı Vasyl Mykhailov’u eledi, finale kaldı. Milli güreşçi bugün Rus rakibi Akhmed Usmanov’la altın madalya mücadelesi verecek. 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz ise repesaj karşılaşmaları yapacak. 61 kiloda Recep Topal ve 65 kiloda Ahmet Duman ise kürsü şansını yitirdi. Türkiye şu ana akadar grekoromende 3 gümüş, 1 bronz, kadınlarda 2 gümüş, 1 bronz ve serbsette de 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya elde etti.



