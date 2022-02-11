Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen öldü mü?

Son dakika haberine göre, Posta Gazetesi köşe yazarı Haydar Dümen hayatını kaybetti. Haydar Dümen'in cenazesi dün defnedildi.

Haydar Dümen kimdir?

Haydar Dümen 1931 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı. Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir. Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.



