Haydar: “Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti”

Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta maçında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Turuncu-yeşilli ekip, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde serbest ısınma hareketleriyle ve yenileme çalışmasıyla idmanı tamamladı. İdmana hafif sakatlığı bulunan Campos, Caulker ile izinli Baiano ve Sackey katılmadı.

"İyi bir sezon geçti"

İdmanda sezonunu değerlendiren takımın kaptanı ve kaleci Haydar Yılmaz, bu sene beklenenin üstünde bir performans sergilediklerini söyledi. Yılmaz, "Takımımız diğer senelere göre bu sene daha iyi bir performans sergiledi. Sıralamada ise ligi daha üst seviyede tamamladık. Bizim açımızdan iyi bir sezon geçti. Puan olarak 3 veya 6 puan daha alabilirdik ama takdir edersiniz ki başımızdan da vahim bir olay geçti. Josef Sural’ın vefatından sonraki oynadığımız Konyaspor maçındaki mağlubiyeti ben ona bağlıyorum. Zihinsel ve bedensel olarak sahaya tam anlamda kendimizi veremedik. Akabindeki Beşiktaş maçında da bu olaydan dolayı kalıntılar vardı. Bu maçları da almış olsaydık, puan olarak daha üst seviyede ligi tamamlamış olacak ama şartlar ne olursa olsun sonuçta hepimiz profesyoneliz" dedi.

"İnşallah bu acı olayı hiç kimse yaşamaz"

Arkadaşlarının sezonda elinden gelen gayreti ve çabayı gösterdiklerini aktaran Yılmaz, "Hepsine bu sezondaki performanslarından dolayı teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi ve özveriyi gösterdiler. Tabii ki bu acı olayı yaşamasaydık çok daha keyifli ve mutlu olacaktık ama ne kadar şimdi keyifli de olsak sonuç itibariyle boğazımız düğüm düğüm. Acısını içimizden atamıyoruz. İnşallah bu acı olayı hiç kimse yaşamaz. Çünkü bir takım için bu durumu atlatmak epeyce zor" diye konuştu.

"Önümüzdeki sezon elimden gelenin fazlasının yapacağımdan kimsenin şüphelisi olmasın"

Sezon içinde kendi performansından da bahseden Yılmaz, "3 senedir bu ligde kendi çapımda dolu dolu oynadığımı düşünüyorum. Alanyaspor’un iyiliği ve güzelliği için elimden gelen çabayı da sarf ediyorum. Çünkü artık ben kendimi buralı gibi görüyorum. Yapmış olduğum mücadele ve oynamış olduğum maçlar her şey Alanyaspor için. Tabii ki bu bireysel performans ve başarı tek başına olmuyor, takım arkadaşlarımın da çok büyük bir katkısı var. Önümüzdeki sezondaki mücadelelerde de elimden gelenin fazlasının yapacağımdan kimsenin şüphelisi olmasın. Alanyaspor adına tüm fedakarlıkları yaparak takımımın iyi olması için çabalayacağım ve savaşacağım" ifadelerini kullandı.

İHA