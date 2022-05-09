Jody Lukoki'nin henüz 29 yaşında hayatını kaybettiği haberi, futbol dünyasında şok etkisi yarattı. Kariyerinde Yeni Malatyaspor forması da giyen Kongolu oyuncunun ölüm haberine ilişkin menajeri Menno Groenveld, açıklamalarda bulundu.

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Konuya ilişkin ailesi tarafından bilgilendirildiğini belirten Groenveld, "Ailesi tarafından Jody'nin vefatına ilişkin bilgilendirildim. Kesin ölüm nedeni, henüz tarafımızca bilinmiyor. Ailesi şokta ve çok üzgün. Jody, çok neşeliydi ve neredeyse sakatlığından da kurtulmuştu. Şimdilik bu konuyu bu noktada bırakmak istiyorum. Gazetecilerden de ailesi ve arkadaşları için anlayış bekliyorum" ifadelerini kullandı.

2020-21 sezonunda Yeni Malatyaspor forması giyen Lukoki, bu sezonun ilk yarısını ise Twente'de geçirmişti. Şubat ayında Hollanda ekibi ile sözleşmesi feshedilen Lukoki, çapraz bağ sakatlığından kurtulmak adına son aşamadaydı.