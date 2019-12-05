'Hayat Paylaşım Derneği' çocukların umut ışığı oldu

2013’ten bu yana faaliyet gösteren ve bugüne dek çok sayıda yardım projesine imza atan Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği, önceki akşam Bebek Otel’de yeni yıl daveti verdi.

05 Aralık 2019, Perşembe 12:45
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'Hayat Paylaşım Derneği' çocukların umut ışığı oldu

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs ve ailelere destek sağlamak amacıyla düzenlenen yemek organizasyonu, iş ve cemiyet dünyasının seçkin isimlerini bir araya getirdi.

Başkanlığını Fatoş Altınbaş’ın yürüttüğü, yönetim kurulunda Revna Demirören, Monik İpekel, Özle Sezer Özer, Sitare Kalyoncuoğlu ve Ayşegül Toplusoy’un yer aldığı dernek, son olarak fiziksel ve zihinsel engelli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla bir Özel Eğitim Merkezi kurmuştu. Dernek yetkilileri, 2020 yılında da birçok sosyal sorumluluk ve yardım projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

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