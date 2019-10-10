Hayat Falcao’ya güzel

Transferi büyük ses getiren ancak şu ana kadar beklenen performansı gösteremeyen Radamel Falcao, İstanbul'da çok mutlu...

Kolombiyalı forvetin eşi Lorolei Taron, Bebek'te yeni tanışdıkları evin görüntüleri ilk kez Instagram hesabından paylaştı. Yeşille adeta iç içe olan evin arka tarafında bir gölet de olması dikkatlerden kaçmadı. İstanbul'daki ilk günlerini Zincirlikuyu'daki bir rezidans dairesinde geçiren Falcao ailesinin yeni evi herkesin büyük beğenisini topladı.

Falcao yeni evlerinde çocuğuyla sabah yürüyüşü yapıyor. (Takvim)



