Hayalet takım Galatasaray

6-0'lık Real Madrid yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını tamamen yitiren Galatasaray'da futbolcular 4 maçlık seride istatistik değerleri ile dibi gördü. 32 takım içeresinde gol bulamayan tek takım olan Cimbom, maç başına şut (9), isabetli şut (1.5) ve isabetli orta (1) karnelerinde son sırayı kimseye kaptırmadı. Şutta Andone 2.7 ile 30. sırada yer alırken onu takip eden Babel ancak 175. olabildi. Adam geçme değerinde 1.3 ortalamalarıyla Seri ve Babel 97.'likte kaldı. Pas ortalamasında Seri 63.5 ile 48., Marcao 53.5 ile 85.'likte yer alırken, Galatasaray, pas başarı yüzdesinde ilk 100'e isim sokamadı. Kilit pas değerinde Seri 1.8, Mariano ise 1.3 ortalamaları ile 101. oldu.

İMPARATOR'UN EN KÖTÜ İKİNCİ PERFORMANSI

Öte yandan bu sezon Galatasaray'ın başında çıktığı 15 maçta sadece 4 galibiyet görebilen Fatih Terim, kendisinin ikinci, Galatasaray'ın lig tarihinin ise en kötü üçüncü performansına imza attı. İmparator, 1.33 ile teknik direktörlük döneminde en düşük 2. puan ortalamasına ulaştı. Tecrübeli hoca, en düşük ortalamayı 2000-2001 sezonunda 1.27 ile Fiorentina'da yaşamıştı. G.Saray'da Terim'in gerisinde kalan isimler ise 2010-11 sezonunda 1.25 puan ortalaması ile Hagi ve 2014-15 sezonunda 1.31 ortalamasıyla Prandelli oldu.

(Sabah)