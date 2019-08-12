Havva Elmalı koruyucu destekle rekora koştu

Son olarak Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası’nda, T11 kategorisi 800m ve 1500m’de iki altın, 400m’de de gümüş madalya kazanan Elmalı, “Şampiyonada U17’de rekor kırdım. Görme engellilerde üç madalyayla dönen ilk ben oldum. Şimdi Dubai ve 2020 Tokyo Olimpiyatı için çok çalışıyoruz. Burada iyi bir derece yakalayıp ilk üçe girersek güzel olur” dedi. Genç sporcu ayrıca, “Eğer iyi bir yerlere gelirsem hedefim engelli çocuklar için bir kolej açmak” ifadelerini kullandı.