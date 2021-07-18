Havuzlar spor okuluyla şenlendi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çocukların yaz tatilini de sporla iç içe geçirmeleri için düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda yüzme branşı da yoğun ilgi görüyor. Havuzlar minik küçük yüzücülerle şenlenirken, Yaz Spor okulları 25 Ağustos’a kadar sürecek.

Bursa’nın sporda da marka kent olması, sporun tabana yayılarak 7’den 70’e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de çocuklara sporla dolu tatil imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yaz tatilinde çocukların hem spor yapması hem de keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen spor okullarında 28 Haziran’da başlayan yüzme eğitimlerinde ilk dönem çalışmaları tamamlandı. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'nin 5 farklı havuzunda sporla tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi’nin modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek tesislerinde düzenlenen Spor Okulları’nda yüzme branşında öğrenciler, Fethiye, Şahin Başol, Gürsu, Kestel ve Mihraplı Yüzme Havuzları'nda eğitim gördüler. İlk dönemde 850’ye yakın öğrenci havuzlarla buluşurken, ikinci dönem 26 Temmuz-13 Ağustos, üçüncü dönem ise 16 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

3 BİNİ AŞKIN KAYIT

Fethiye Spor Kompleksi yüzme havuzunda ilk dönemi başarıyla tamamlayan küçük yüzücülerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzme, okçuluk, boks, tenis, voleybol, basketbol , taekwondo, cimnastik, satranç, masa tenisi ve karate olmak üzere 11 branşta düzenlenen yaz spor okullarına kayıt yaptıranların sayısının 3 bini aştığını söyledi. Amaçlarının çocukların daha sağlıklı gelişmesi için sporla buluşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, spora yaptıkları yatırımların karşılığını da ulusal ve uluslararası müsabakalardaki başarılı derecelerle aldıklarını söyledi.

Başkan Aktaş, Gaziantep’te yapılan Türkiye Turkcell Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında dereceye giren sporcuları da tebrik etti.

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