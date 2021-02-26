Hava sporları nelerdir? En popüler hava sporları hakkında bilgiler

Hava sporları, adı üstünde havada gerçekleştirilen sporlardır. Bireysel ya da grup halinde de gerçekleştirilebilmektedir. İnsanlığın macera tutkusu sayesinde her geçen gün daha farklı spor faaliyetleri de keşfedilmektedir.

Hava sporları nelerdir?

Uçakla Uçuş

Planör

Yamaç Paraşütü

Balon

Yelken (delta) Kanat

En popüler hava sporları hakkında bilgiler

Uçakla Uçuş: Çoğu zaman kişilerin boş vakitlerini değerlendirmek için tercih ettiği bir spor türüdür. Uçakla uçuş, kusursuz bir teknik gerektirdiği için uzun bir eğitim dönemi anlamına da gelebilir. Bu sporda kişilerin yüksekten etkilenmemesi gerektiğinden doktor kontrolü şarttır. Özellikle kişilerin kendilerine güven duymaları en önemli husustur.

Planör: Motor gücü olmadan, hava akımlarına dayanan, en az 3000 metre üzerinde gerçekleştirilen uçuşlardır. Bu sporda uçuş ehliyeti ise 16 yaşında verilmektedir. Kendine güven ve fiziksel kondisyon oldukça önemlidir.

Yamaç Paraşütü: Ekonomik ve kolay olmasından dolayı en çok tercih edilen hava sporlarındandır. Ülkemizin birçok noktasında yapılabilmektedir. Ülkemizde yamaç paraşütü ile ilgili eğitimler üniversite kulüpleri, Türk Hava Kurumu ve özel kulüpler tarafından verilmektedir.

Balon: Özellikle kent turları için tercih edilen balon, içerisine doldurulmuş olan sıvı propanın (gaz) ısıtılması ile havalanmaktadır. Gezi aracı olmasının yanı sıra bireysel spor olarak da kullanılmaktadır.

Yelken (delta) Kanat: Yamaç paraşütünden farkı tek kişilik olmasıdır. Eğitim süreci hava sporlarına göre oldukça uzundur. Güvenlik bakımından sporcuya paraşütte bağlanmaktadır.