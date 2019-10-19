Hatice Kübra İlgün’den bronz madalya

Tekvando Sofya Grand Prix’sinde Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı.

Grand Prix serisinin 3. ayağının ilk gününde 57 kiloda mücadele eden sporcumuz Kıbrıs Rum Kesimi’nden Pilavaki, ABD’den Zoloti, Hırvatistan’dan Vuletic’i yendi. Final için mücadele ettiği Güney Kore’den Ahn Reum Lee’ye mağlup olan milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma yolunda önemli puanlar kazandı.

Dün tatamiye çıkan İrem Yaman (57), Hakan Reçber (68) ve Ferhat Can Kavurat (68) elendi. Bugün Nur Tatar Askari (67), Nafia Kuş (+67) ve Sude Bulut (+67) ve Emre Kutalmış Ateşli (80) tatamiye çıkacak.