Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren Grand Prix 3. Seri Müsabakaları Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başladı. 2020 yolunda büyün öneme sahip olan ve sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği organizasyonun ilk gününde 3 sıklette mücadeleler yapılırken 4 Türk sporcu tatamiye çıktı. Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazanarak 2020 yolunda önemli puanları hanesine ekledi.

Hatice Kübra İlgün, sırasıyla ilk turda Kıbrıs Rum Kesimi'nden Despina Pilavaki'yi, ikinci turda Amerika Birleşik Devleteri'nden Anastasija Zolotic'i, çeyrek finalde Hırvatistan'dan Bruna Vuletic'i yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Güney Kore'den Ahn Reum Lee'ye mağlup olan milli sporcu bronz madalyanın sahibi oldu. İlk gün mücadele eden diğer Türk sporculardan kadınlar 57 kiloda İrem Yaman ile erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ve Ferhat Can Kavurat, 2'nci turda organizasyona veda etti.

Grand Prix 3. Seri Müsabakaları'nın 2'nci gününde yarın kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, +67 kiloda Nafia Kuş ve Sude Bulut ile erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli tatamiye çıkacak.