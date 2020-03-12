Hatice Kübra İlgün ilk kez konuştu: Hak eden kazandı!

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi kadınlar 57 kiloda temsil edeceğini duyurduğu milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, “Benim hakkımdı, hak eden kazandı” dedi. Türkiye, aralık ayında kota veren son organizasyon grand prix finali sonrası kadınlar tekvandoda 4 olimpik sıklette Tokyo 2020’ye vize almış ve tarihi bir başarıya imza atmıştı.

En büyük çekişme de 57 kiloda yaşandı ve federasyonun kriterlerine göre bu kilodaki kotayı Hatice Kübra İlgün aldı. Ancak üzerinden 2 ay geçmesine rağmen olimpiyat için 62 kiloda mücadele etmesine rağmen olimpiyat için 57 kiloya inen diğer milli sporcumuz İrem Yaman, 3 gün önce, hakkının yendiği iddia ederek basın toplantısı yaptı.

O açıklamalar sonrası da sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliği nedeniyle ortalık yangın yerine döndü. Neyseki federasyonun açıklaması sonrası her şey ortaya çıktı. Ancak iddiaların hedefinde olan ve gündemin sıcak olduğu anlarda susmayı tercih eden Hatice Kübra İlgün günler sonra açıklama yaptı.

‘O da bunun farkındaydı’

Türkiye Tekvando Federasyonu’nun kapsamlı bir açıklama yayımladığını belirten Hatice Kübra, bu konuda fazla da konuşmak istemediğini belirterek, “İrem Yaman’ın normalde 62 kiloda mücadele ediyor. Ben tüm madalyalarımı ve puanlarımı (olimpik sıklet olan) 57 kiloda aldım. 57 kilo puanlarına bakıldığı zaman otomatik olarak benim sıralamam daha önde ama 62 kilodaki puanlar da 57 kiloya yansıdığı için onun da sıralaması yüksek. Kota zaten ülkeye veriliyor, ilk 5’in olimpiyatlara katılma hakkı var. Federasyon, Rusya’daki organizasyonu belirleyici kriter olarak seçti. Çünkü en önemli organizasyon orasıydı. Dünyanın en iyi 16 sporcusu geliyor. Moskova Grand Prix Finali’nde en iyi dereceyi alan sporcunun olimpiyatlara direkt katılacağı belliydi. O zaman bir itiraz olmadı. Kader maçımız orasıydı. Bunun o da farkındaydı, ben de. Burada da daha iyi dereceyi ben aldığım için olimpiyat hakkımdı” dedi.