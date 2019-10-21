Hatice Kübra İlgün, gözünü olimpiyatlara dikti

Tekvandoda Bulgaristan’da düzenlenen Sofya Grand Prix’sinde kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Hatice Kübra İlgün, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmak olduğunu söyledi.

İlgün, yaptığı açıklamada, “Bu, benim için olimpiyatlar öncesi önemli bir adım, çünkü tüm rakiplerimiz çok iyi. Önümüzde bir Grand Prix finali var. Orası 80 puan ve olimpiyatlar için önemli olacak. Orada da kürsüde olmak istiyorum. Altın madalya alırsam, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemi temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.