Hatice Kübra İlgün, artık Bursa Büyükşehir dövüşecek

Geçen yıl Tayland'da yapılan 29. Üniversitelerarası Yaz Oyunları'nda tekvando branşında 57 kiloda dünya şampiyon olan Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 25 yaşındaki Hatice Kübra İlgün Büyükşehir Belediyespor Kulübü ailesine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmasına kesin gözüyle bakılan Grand Prix sıralamasında 4’üncü sırada bulunan şampiyon sporcu ile antrenörü Fikret Temoçin’i makamında ağırladı. Başkan Aktaş, olimpiyat yolunda puanını artırmak hedefiyle 19-21 Ekim’de Manchester’de, 21-23 Kasım’a ise Dubai’de mücadele edecek olan yıldız sporcuya başarılar diledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçe ve 1058 mahallede alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kültür, sanat ve sporda da sürekli atılımlar yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz tüm gençlerimizin sporla hemhal olmasını istiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz. Bursa’mızda yetişen Hatice Kübra kardeşimizin başarılı yolculuğunda artık Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek vereceğiz. Bursa adına büyük bir kazanç. O Büyükşehir Belediyemizin adını artık dünyaya duyuracak. Ben şimdiden yapacağı karşılaşmalarda kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne transfer olmanın mutluluğunu yaşayan Hatice Kübra İlgün ise, Manchester’de ilk 32, Duabi’de ise ilk 16 arasında mücadele edeceğini, Grand Prix sıralamasında 4’üncü olduğu için olimpiyatlarına gitmesinin kesin olduğunu vurguladı.

İHA