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Hatice Akbaş'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 54 kiloda temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, finalde Karadağ'dan Bojana Gojkovic'i yenerek altın madalya kazandı.

01 Temmuz 2022, Cuma 19:20 Son Güncelleme:
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Hatice Akbaş'tan Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Fenerbahçeli milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic ile karşılaştı. Rakibini yenmeyi başaran ay-yıldızlı boksör, altın madalya kazandı.

Akbaş, Dünya şampiyonluğunun ardından Akdeniz Oyunları'nda da altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu oldu.

Ayşe Çağırır ise gümüş kazandı

19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır ise finalde ev sahibi Cezayir'den Roumeysa Boualam'a yenilerek gümüş madalyayı boynuna taktı.

İHA

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