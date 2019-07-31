Hatem Ben Arfa transferinden flaş gelişme!

Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile olan sözleşmesi sona eren Hatem Ben Arfa, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini uzun bir süre meşgul etmişti. Bonservisi elinde olan ve hâlâ kendisine kulüp bulamayan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili ülkesi Fransa'dan gelen son haberlerse Sarı Lacivertli taraftarları üzecek cinsten.

Ülkede yayım yapan dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'ün edindiği bilgilere göre La Liga ekiplerinden Espanyol, önümüzdeki sezon İspanya'da forma giymek isteyen tecrübeli futbolcuyu transferdeki en önemli hedefi olarak belirlediğini yazdı. Haberde İspanyol kulübünün Ben Arfa'yı kadrosuna katabilmek için tüm imkanlarını seferber ettiği kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler