Hatem Ben Arfa mahkemeye çıktı

2016/2017 sezonu başında Nice'ten Paris Saint Germain'e transfer olan ancak dönemin teknik direktörü Unai Emery ve ymönetimle ciddi sorunlar yaşayıp kadro dışı kalan Ben Arfa, 8 milyon euro talep ettiği mahkemede konuştu.

"Neymar bile şaşırıyordu"

Kendisine Pes edeceksin, çıldıracaksın ve oynayamayacaksın' denildiğini belirten Fransız yıldız, "Ben pes edecek ya da başarısızlık karşısında susacak biri değilim. Benim antrenmanlarda iyi olduğumu herkes görüyordu. Neymar dahil herkes neden oynamadığıma şaşırıyordu" şeklinde konuştu.

PSG avukatı ise, "Onun antrenmanlarda isteksiz olduğu ortadaydı. Kulübün performansa dayalı istediğini oynatıp oynatmama ve kadroya almama hakkı var" dedi.

1 euro + 8 milyon euro!

Ben Arfa, kendisine 'mobbing' yapıldığı gerekçesiyle PSG'den sembolik olarak 1 euro ve o dönem forma giydiği takdirde kendi hesaplamalarına göre kazanacağı ücret olan 8 milyon euroyu talep ediyor.

Karar 16 Aralık'ta açıklanacak.





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