Hatem Ben Arfa, Fenerbahçe taraftarını ikiye böldü

Damine Comolli’nin Hatem Ben Arfa’yı Fenerbahçe’ye transfer etmek için girişimde bulunması, taraftarı ikiye böldü. Bir grup Sarı-Lacivertli sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Fransız yıldızın çok yetenekli bir isim olduğunu ve şampiyonluk yolunda ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Diğer grup ise 32 yaşındaki hücum oyuncusunun sezonun ilk yarısını boşta geçirdiği ve bu nedenle form tutmasının uzun zaman alacağı yönünde görüş bildirdi. Bu arada Fransız basını, Depay ve Adelaide’yi sakatlığa kurban veren Lyon’un da eski yıldızı Ben Arfa için devreye girdiğini yazdı.

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