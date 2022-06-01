Süper Lig ekibi Hatayspor'da sürpriz bir şekilde görevinden ayrılan Ömer Erdoğan'ın boşluğu doldu... Bordo-Beyazlılar, teknik direktörlük görevine son olarak Altay'ı çalıştıran, geleceği çok parlak olduğuna inanılan 43 yaşındaki Serkan Özbalta'yı getirdi.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta oldu. Onursal Başkanımız Sayın Lütfü Savaş ve yöneticilerimiz, Serkan Özbalta ile iki yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine, Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın yanısıra, yönetim kurulu üyelerimiz katıldı. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.







