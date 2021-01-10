Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan maç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, galibiyete yakın olan tarafın kendileri olduğunu, seyir zevki güzel bir maç olduğunu ancak beraberlikle sonuçlandığını söyledi. Ömer Erdoğan hakemlerin verdiği kararlardan dert yandı.

İşte Ömer Erdoğan'ın açıklamaları:

Beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Öndeki baskılarda Beşiktaş'ın sıkıntı yaşadığını gördük analizlerimizde. Topu kazanıp hücumdaki çabuk oyuncularımıza savunma arası koşu yaptırmak istiyorduk, yaptılar da. Öncesinde pozisyon vermemişken uzaktan bir gol yedik. Sonra 1-1'i bulup öne de geçti. Sonra bir duran topta gol yedik. Duran topta sıkıntı yaşayacağımızı biliyorduk, engellemek için çalışmasını da yaptık çünkü bugün boy ortalamamız kısaydı.

Hakemlerle ilgili bugüne kadar hiç açıklamam olmadı ama anlamadığım bir şey var. Akintola'nın golünü bir kez daha izledim, top Welinton'dan geliyor, yanılıyorsam özür dilerim. O tür pozisyonlarda VAR varsa neden incelemiyor? Başka maçlarda maç 3-4 dakika durup inceleniyor ama bizde hiç izlenmedi. Kamara'ya Rosier'in yaptığı penaltı var, az önce izledim, çekip indiriyor. Kurala göre penaltıysa neden verilmediğini merak ediyorum.

Çok iyi ve kazanmaya yönelik bir oyun oynadık, bana göre kazanmaya yakın olan bizdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yoğun tempo sonrası şimdi bir haftalık aramız var, Denizli'ye gidip orada üç puan alarak devam etmek istiyoruz.

Takım arkadaşlarına alan açması, savunmaya gelmesi ve gol pasları da vermesi bir o kadar önemli golleri kadar. İyi ve çalışkan bir çocuk, devam ediyor, inşallah bize çok daha faydalı olacak Boupendza, bizim için çok önemli bir oyuncu.

Şu an yabancı kontenjanında yer yok ama herkes kaliteli ve çalışkan oyuncular takımımızda. Yönetimimizle konuşacağız ve canlı izleyip beğendiğimiz, takip ettiğimiz oyuncularla ilgili değerlendirme yapabiliriz.

Bazen 21 kişiyi doldurmak için 3. kaleciyi almak durumunda kalıyor. 12 yabancıyı kadroya almak için 21'i doldurmamız gerekiyor kurala göre. Sayısal anlamdaki eksikliğimiz nedeniyle biraz kadromuzu genişletmemiz gerekiyor.