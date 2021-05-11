Süper Lig'de attığı gollerle krallık listesinde ilk sırada bulunan Atakaş Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, Avrupa'da da en çok gol atan futbolcular listesine girmeyi başardı.

Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 22 kez rakip ağları havalandırmayı başaran Gobanlu yıldız, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin bulunduğu listede kendisine 10. sırada yer buldu. Listenin zirvesinde 27 maçta attığı 39 golle Bayern Münih'li Lewandowski bulunuyor. Genk'ten Paul Onuachu, 31 golle Polonyalı golcüyü takip ederken Lionel Messi 28 gol, Cristiano Ronaldo ise 27 golle ücüncü ve dördüncü sıradalar.

İşte Avrupa'nın en çok gol atan futbolcuları;

1) Robert Lewandowski (Bayern Münih) - 27 maçta 39 gol

2) Paul Onuachu (Genk) - 36 maçta 31 gol

3) Lionel Messi (Barcelona) - 33 maçta 28 gol

4) Cristiano Ronaldo (Juventus) - 31 maçta 27 gol

5) Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) - 26 maçta 25 gol

6) Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - 29 maçta 25 gol

7) Georgios Giakoumakis (VVV Venlo) - 29 maçta 25 gol

8) Andre Silva (Eintracht Frankfurt) - 30 maçta 25 gol

9) Patson Daka (Salzburg) - 25 maçta 24 gol

10) Aaron Boupendza (Hatayspor) - 34 maçta 22 gol







