Hatayspor, geçtiğimiz sezon ilk kez yükseldiği Süper Lig 'de performansı ile fark yaratmıştı. Bordo-Beyazlılar, 40 hafta sonunda; 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgi ile 61 puan toplarken, ligi de 6. sırada tamamlamıştı. Sezonun sona ermesinin ardından Akdeniz ekibinde birçok oyuncu ile yollar ayrıldı, geçtiğimiz sezon ideal 11'de yer alan 7 oyuncu, artık takımda yer almıyor. Fakat takımın neredeyse tamamı değişse de değişmeyen tek şey Hatayspor'un oyunu oldu. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, bu sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Seri 4'e çıktı

3 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Hatayspor, son olarak dün şampiyonluk adaylarından biri olan Beşiktaş ile karşı karşıya kaldı. Akdeniz ekibi, zor da olsa Kara Kartal karşısında 1-0'lık zafere uzanmayı başardı. Bordo Beyazlılar, 11. hafta itibarıyla 23 puan toplarken, lider Trabzon'un ise 4 puan gerisinde yer alırken, ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

Lobjanidze şova devam ediyor

Geçtiğimiz sezonu küme düşen Ankaragücü'nde geçiren Saba Lobjanidze, yaz transfer döneminde Hatayspor'un yolunu tuttu. Kısa sürede takıma uyum sağlayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, yükselen performansını dün Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Gürcü futbolcu, Akdeniz ekibinin 3 puana uzandığı mücadelede takımının tek golünü kaydetti. Lobjanidze, bu sezon toplamda 10 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.