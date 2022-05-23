Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son haftasında oynanan GZT Giresunspor karşılaşmasının ardından, yaptığı açıklamada görevi bıraktığını açıklayan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan’ın istifası kabul edildi.

Konu ile ilgili Kulüpten yapılan açıklamada, “Atakaş Hatayspor'umuzun 2 sezondur Teknik Direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Erdoğan hocamıza ve ekibine kariyerinde başarılar diliyor, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.