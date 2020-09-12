Hatayspor’dan hüzünlü başlangıç

TFF 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayıp 53 yıl aradan sonra adını Süper Lig’e yazdıran Hatayspor ilk hafta pazartesi günü Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Hatay Atatürk Stadı’nın ışıklandırma sisteminin yapılmasına rağmen iki takım arasındaki mücadele Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda yapılacak. Bordo-beyazlı yönetimin Atatürk Stadı’nı ilk maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve hazır hale getirmesine rağmen Futbol Federasyonu’ndan onay alamaması Hatayspor camiasında üzüntüyle karşılanırken, birçok taraftar da bu olaya tepki gösterdi. Konuyla ilgili konuşan Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, sezon başında ne hakemler ile ne de federasyon hakkında olumsuz konuşmama kararı aldıklarını belirterek, “Federasyonunun kararına elbette ki saygılıyız. Ancak stadımızı hazır hale getirmiştik. Şampiyonluk kupasını aldığımız 25 Temmuz'da TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ilk iki iç saha maçımızı deplasmanda oynamak istediğimizi iletmiştik. Sayın Özdemir'de bu istediğimize olumlu cevap vermişti. Ancak sonrasında tarafsız bir sahada oynama kararı çıktı. Sezonun ilk maçını kendi şehrimizde oynayabilirdik” açıklamasında bulundu.

Hatayspor, ligin 3. haftasından itibaren maçlarını sahasında oynamaya başlayacak. Kasım ayında ise yeni stadında rakiplerini ağırlayacak.

İHA