Hatayspor’da yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Hatayspor Kulübü'nün, yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor tesislerinde kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş’ın da katıldığı yönetim kurulu toplantısında yeni transfer ve altyapı çalışmaları, yeni tesis ve stadyumla ilgili konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca transfer komitesinin çalışmalarla ilgili yönetim kuruluna bilgi verdiği kaydedildi.