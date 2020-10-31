Süper Lig takımlarından Hatayspor'da, Sivasspor maçı öncesi sevindirici haber geldi. 17 futbolcusunun, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelinin testlerinin pozitif çıkması sonucu 2 hafta maçları ertelenen bordo-beyazlı kulüpte, Sivasspor maçı öncesi yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor maçı öncesi, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, 2 Kasım Pazartesi günü Antakya Atatürk Stadyumunda Sivasspor'u konuk edecek.