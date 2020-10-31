Hatayspor'da Sivasspor maçı öncesi sevindirici haber

Futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeli olmak üzere toplamda 17 futbolcunun korona virüse yakalandığı Hatayspor'da yaplan son testlerin sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

31 Ekim 2020, Cumartesi 20:19 Son Güncelleme:
- A +
Hatayspor'da Sivasspor maçı öncesi sevindirici haber

Süper Lig takımlarından Hatayspor'da, Sivasspor maçı öncesi sevindirici haber geldi. 17 futbolcusunun, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelinin testlerinin pozitif çıkması sonucu 2 hafta maçları ertelenen bordo-beyazlı kulüpte, Sivasspor maçı öncesi yapılan testlerin tamamının negatif çıktığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor maçı öncesi, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Hatayspor, 2 Kasım Pazartesi günü Antakya Atatürk Stadyumunda Sivasspor'u konuk edecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...