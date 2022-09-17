Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi. Lige çok kötü bir başlangıç yapan ve 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanla 19. sırada yer alan Akdeniz ekibinde 43 yaşındaki teknik direktörle yollar karşılıklı olarak ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Serkan Özbalta ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.









Keçiörengücü ve Manisa FK'da şampiyonluk yaşadı

Hatay'da Kayserispor'a 4-0 kaybedilen maçın ardından görevi bırakma kararı alan 43 yaşındaki teknik adam, Ömer Erdoğan'ın ayrılığı sonrası sezon başı takımı devralmıştı. Başkent ekibi Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK'da 2. Lig şampiyonlukları yaşayan Özbalta, ilk Süper Lig deneyimini ise Altay'da yaşamış, İzmir temsilcisinde 7 maç görevde kalmıştı.

İsmail Kartal sesleri

Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor Yönetimi'nin İsmail Kartal ismini kısa süre içerisinde resmen duyurması bekleniyor. Kartal, geçen sezon Fenerbahçe 'nin başında 18 Süper Lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Tecrübeli futbol adamı; Fenerbahçe dışında Konyaspor , Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Gaziantepspor ve Eskişehirspor takımlarını çalıştırdı.

Bordo Beyazlılar'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimlerinin de gündeme geldiği gelen haberler arasında.





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