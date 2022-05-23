Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi. Başarılı teknik adam 2 sezondur görev yaptığı Hatayspor'dan Giresunspor maçı galibiyeti sonrası yaptığı açıklamayla ayrılacağını duyurmuştu.

Hatayspor yönetimi de teknik direktör Ömer Erdoğan'ın istifasını kabul etti. Erdoğan ve ekibi bugün yönetim kurulu ve Hatayspor kulüp çalışanlarıyla vedalaşarak kentten ayrıldı.

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ömer Erdoğan ilk Süper Lig deneyimi yaşadığı Hatayspor'da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti.

Hatayspor resmi sitesinden Ömer Erdoğan'a veda etti...

Atakaş Hatayspor'umuzun 2 sezondur Teknik Direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Erdoğan hocamıza ve ekibine kariyerinde başarılar diliyor, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz.









İlk sezonda tarih yazdı!

Hatayspor'un ilk sezonunda büyük çoğunluğu TFF 1. Lig'den oyuncularla mücadele eden Ömer Erdoğan yönetimindeki Güney ekibi sezonu 61 puanla 6. sırada tamamladı.

Boupendza gibi bir yıldız çıktı

Hatayspor Süper Lig'deki ilk sezonunda 6. olurken Boupendza gibi bir yıldız çıkarmayı başardı. Boupendza 22 golle Süper Lig'de gol kralı oldu ve 5 milyon Euro bedelle satıldı.

Büyük scouting başarısı

2021-2022 sezonunda ligin en mütevazi bütçelerinden biriyle sezona başlayan Hatayspor 53 puan toplayarak sezonu 12. sırada tamamladı. Ömer Erdoğan ve ekibi 2 sezon boyunca Süper Lig'de iki sezonu tamamlayan çok az sayıda teknik direktörden biri oldu.

Erdoğan ve ekibi bu sezon da alt liglerden transfer ettikleri Burak Öksüz, Onur Ergün, Selimcan Temel, Bertuğ Yıldırım ve Mehdi Boudjemaa gibi isimlere şans verdi. Fransa 3. Lig'den alınan Mehdi Boudjemaa performansıyla Cezayir Milli Takımı'na kadar yükseldi. 18 gol atan Ayoub el Kaabi, Lobjanidze ve Sam Adekugbe ise performanslarıyla transferin gözde isimleri oldu.

Yakup Çınar - Fanatik Özel