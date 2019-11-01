Hatayspor’da Kubilay Sönmez’e para cezası verildi

Hatayspor’da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez’e para cezası verildi.

01 Kasım 2019, Cuma 21:42
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Hatayspor’da Kubilay Sönmez’e para cezası verildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez’e para cezası verildi. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla geçen hafta deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle kırmızı kart gören Kubilay’a 62 bin 624 lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, cezanın kulübün disiplin talimatının ilgili maddesi gereğince uygulandığı kaydedildi.

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