Hatayspor'da koronavirüs şoku! Üç oyuncu...

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, üç oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde, "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır"

13 Ekim 2020, Salı 18:47 Son Güncelleme:
- A +
Hatayspor'da koronavirüs şoku! Üç oyuncu...

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, son yapılan koronavirüs testlerine göre üç oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır."

Hatayspor bu hafta sonu BB Erzurumspor ile sahasında karşı karşıya gelecek

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...