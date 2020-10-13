Hatayspor'da koronavirüs şoku! Üç oyuncu...
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, üç oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde, "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır"
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, son yapılan koronavirüs testlerine göre üç oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır."
Hatayspor bu hafta sonu BB Erzurumspor ile sahasında karşı karşıya gelecek