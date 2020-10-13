Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, son yapılan koronavirüs testlerine göre üç oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır."

Hatayspor bu hafta sonu BB Erzurumspor ile sahasında karşı karşıya gelecek