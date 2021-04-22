MENÜ

Hatayspor’da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

22 Nisan 2021, Perşembe 19:20 Son Güncelleme:
- A +
Hatayspor’da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri’nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular dar alan, teke tek hücum, savunma taktik ve 5’e 2 çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Konya’ya gidecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...