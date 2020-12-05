İstanbul deplasmanından en az 1 puanla dönmeyi hedefleyen Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi koronavirüs şoku... Güney temsilcisinde 3 futbolcu ve 1 personel, Kovid 19 testlerinin pozitif çıkması sebebiyle zorlu mücadeleye götürülmedi. Hatay'da ayrıca sakatlıkları bulunan Abdurrahman Canlı, Soner Örnek ve Mesut Çaytemel de Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp akşam saatlerinde İstanbul'a geçerek kampa giren Bordo-Beyazlılar, ligde 13. sırada yer almasına rağmen aslında oldukça iyi bir seriye sahip.

Şampiyonu yendi, Fener'e direndi

Alanyaspor'a 6-0 yenildikleri maç dışında mağlubiyeti bulunmayan Hatayspor'un, 7 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberliği var. Hem BAY geçtikleri hafta hem de koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenen karşılaşmalar sebebiyle alt sıralara gerileyen Hatay'da hedef, 3 haftadır devam eden yenilmezlik serisini sürdürmek. Hatay bu sezon yükseldiği Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Başakşehir'i yenmiş, Kadıköy'de 9 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'ye boyun eğmemiş, 0-0’la puan almıştı.